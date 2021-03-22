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    22 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 22 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı. 117 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 21:05
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    22 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs verilerini güncelledi.

    VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

    Bakanlığın yayınladığı yeni tabloya göre yapılan testler sonucu bugün 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi.

    Tespit edilen vakalar arasında ise 981 semptomlu hasta belirlendi.

    117 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında olan 19 bin 494 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.

    Bugün tedavi altındaki 117 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.

    22 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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