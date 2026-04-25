CHP Konya İl Teşkilatı'nda ortalık karıştı

CHP'de karışıklık sürüyor.

Parti içerisinde birbirinden şikayetçi olan CHP'liler, yolsuzluk ve rüşvet davaları...

CHP, son zamanlarda birbirinden farklı kaosla uğraşıyor.

CHP'de süren bu gerginlikler Konya'ya da sıçradı.

CHP Konya İl Teşkilatı’nda gençler, yapılan usulsüz atamalar karşısında isyan etti.

MEZAR TAŞLI EYLEM

CHP İl Teşkilatı’nın il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını, usulsüz atamalar yapıldığını öne süren gençlik kolları üyesi bir grup genç, il başkanlığı binası önünde yönetimi protesto etti, mezar taşı gösterdi.

"DEMOKRASİDEN UZAKSINIZ"

Kendi iradelerinin yok sayıldığını belirten gençlik kolları üyeleri, görevden almaların demokrasiden uzak olduğunu savundu.

GERGİNLİK ÇIKTI

Yönetimi istifaya çağırarak parti binasına girmek isteyen grup ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.

ARAYA POLİS GİRDİ

Yaşanan arbedede tarafları, polis ekipleri yatıştırmaya çalıştı.