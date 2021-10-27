27 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

27 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 27 Ekim Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 9,61 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 9,61 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

27 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 9,5370 liradan, euro ise 11,0950 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 9,5350 liradan alınan dolar 9,5370 liradan, 11,0930 liradan alınan euro ise 11,0950 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 9,51 liradan, euro ise 11,03 liradan satılmıştı.