29 ilde uyuşturucu operasyonu: 345 şüpheli yakalandı

Emniyet güçlerinin yurt genelinde uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşı zehirleyen örgütler tek tek yakalanıyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

345 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, son iki haftada 29 ilde yürüttükleri operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 345 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 110’u tutuklanırken 59’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

29 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray’da

- 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi,

- 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.