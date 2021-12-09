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9 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

9 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 19 bin 696 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının seyrinin iyi olduğunu Avrupa'daki gibi ani bir artış yaşanmadığını söyledi.