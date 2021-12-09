- Haberler
- Gündem Haberleri
- 9 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu
9 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 19 bin 696 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının seyrinin iyi olduğunu Avrupa'daki gibi ani bir artış yaşanmadığını söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 09.12.2021 - 21:40
- Güncelleme : 09.12.2021 - 22:07
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 696
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıkarken, 195 kişi ise hayatını kaybetti.
"AVRUPA'DAKİ ANİ ARTIŞ ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEDİ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz."