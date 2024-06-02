3 ilçe ve 4 beldede seçim günü: Oy verme işlemi başladı Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemleri başladı. 50 binden fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Alınan kararın ardından 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Vatandaşlar bir kez daha sandık başında

Buna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için bugün sandık başına gidiyor.

Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

3 ilçe ve 4 belde de oy kullanma işlemi sürecek

Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar sürecek.

YSK, bu süreyi öne çekebilecek.

Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.

Hangi partiler yarışacak?

Kayseri-Pınarbaşı: İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Milli Yol Partisi, MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi.

Ayrıca BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Şanlıurfa-Hilvan: AK Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Bağımsız aday Aziz Salgın.

Aksaray-Güzelyurt: AK Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Millet Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: AK Parti, Yeniden Refah Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: AK Parti, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Paartisi, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

Tunceli Mazgirt-Akpazarı: AK Parti, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

Aksaray Merkez-Sağlık: AK Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, MHP ve Saadet Partisi.