Polisle dalga geçen plaza çalışanlarına 5 yıl hapis istendi

Hain saldırı püskürtüldü...

İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu plazalar bölgesinde polis, saldırıyı engellemek için teröristlerle çatışmaya girdi. Saldırganlar etkisiz hale getirildi.

PLAZA ÇALIŞANLARI KAYITTAYDI

Çatışma esnasında yaralanan polisler olurken, 7 Nisan günü gerçekleşen saldırıda sivillerden zarar gören olmadı.

Polis ekipleri can siperhane çatışmaya girdiği anlarda plazada çalışanlar ise kayıttaydı.

POLİSLERLE DALGA GEÇTİLER

Cep telefonlarının kameralarından o anları saniye saniye görüntülediler.

İşte tam bu sırada bir kozmetik markasının ofisinde çalışanların bir yandan polisi çekerken diğer yandan yaptıkları yorumların olduğu videolar internette yayıldı, adeta çığ gibi büyüdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Videodaki o yorumlar tepki topladı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polisler çatışmaya doğru koşarken "Sen sağ bek, ben sol bek" diyerek dalga geçen N.K., 9 Nisan’da tutuklanmıştı.

PLAZA KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre; şüpheliler, ifadesinde polisle dalga geçme gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

Ancak savcı, plazadaki kamera kayıtlarını incelediğini belirttiği iddianamede, bu kayıtlara bakıldığında durumun tam tersine işaret ettiğinin altını çizdi.

Kayıtlara göre, şüpheliler olayın gerçekleştiği alana doğru pencereden bakarken hep birlikte gülüyordu.

Bu da video içeriğinin tesadüfen ortaya çıkmadığını, şüphelilerin başından itibaren hep birlikte eyleme katıldığını belirtiyordu.

TOPLUMDA İNFİAL YARATTI

Videounun sosyal medyada yayılarak daha geniş kitlelere ulaşmasıyla kamu vicdanında ciddi bir rahatsızlık oluşturduğu belirtilen iddianamede, vatandaşlar tarafından yapılan yorumlara bakıldığında da olayın toplumda infial yarattığı kaydedildi.

"İTİBARSIZLAŞTIRICI ALGI YAPMAYI AMAÇLADILAR"

Şüphelilerin sarf ettiği ifadeler ve sergiledikleri tutumu birlikte değerlendiren savcı, kamu düzenini sağlamak ve terör saldırısına müdahale etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarını hedef aldıklarını vurguladı.

Bu nedenle kamu görevlileri aleyhine küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı bir algı oluşturmayı amaçladıklarını ileri sürdü.

"İKİ KESİM ARASINDA KARŞITLIK OLUŞTURACAK NİTELİKTE"

Bu bağlamda iddianamede, bir tarafta devletin güvenliğini sağlamakla görevli emniyet mensupları ile bu kuruma güven duyan ve destekleyen toplum kesimini, diğer tarafta ise bu kesime karşı olumsuz duygu ve düşüncelere sahip kişiler arasında karşıtlık oluşturacak nitelikte olduğu kaydedildi.

Dolayısıyla ilgili videonun, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Tüm bu nedenlerle 8 şüpheli hakkında, "Devletin Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.