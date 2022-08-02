MSB, operasyon bölgesinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın güvenlik güçleri tarafından bulunduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Böldege Mehmetçik'in ilerleyişi devam ederken arama-tarama faaliyetleri de sürüyor.

Bu kapsamda aramalarda çok sayıda mühimmat ve teknik malzeme ele geçirildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mühimmat bulundu VİDEO

Ele geçirilenler

MSB, web sayfasında ele geçirilen mühümmatın listesini de yayınladı.

Ele geçirilenler şöyle:

- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 900 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu,

- 2.000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 4 adet AK 47 piyade tüfeği ve 23 adet şarjörü,

- 22 sandık açılmamış piyade tüfeği mühimmatı,

- 2 adet RPG-7 roketatar,

- 21 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- 16 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,

- 27 adet SPG-9 roket sevk fişeği,

- 13 adet 82 mm havan mühimmatı,

- 84 adet bombaatar mühimmatı,

- 1.000 adet 5.45 mm mühimmat,

- 1 adet 57 mm geri tepmesiz top ve 1 adet sehpası,

- 2 adet M-16 şarjörü,

- 1 adet antitank mayını,

- 10 adet aydınlatma mayını,

- 12 adet sis bombası,

- 24 adet 82 mm hassas tapası,

- 150 m infilaklı fitil,

- 250 m saniyeli fitil,

- 2 adet hazırlanmış EYP düzeneği,

- 30 adet EYP yapımında kullanılan devre düzeneği,

- 20 kg amonyum nitrat,

- 100 adet elektrikli fünye,

- 40 adet fünye,

- 4 adet gaz maskesi ve 15 adet filtre,

- 1 adet sabit yaesu telsiz,

- 1 adet yaesu telsiz,

- 2 adet araç tipi yaesu telsiz,

- 1 adet dürbün,

- 2 adet termal kıyafet,

- 3 adet termal şemsiye.