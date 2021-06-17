35 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor

Sağlık Bakanı Koca, dün 35 yaş üzeri vatandaşların aşı sırasının geldiğini açıkladı. Bugün itibariyle 35 yaş üzeri için aşılama başladı.

Koronavirüs aşılama sırası 40 yaş üzeri, SGK derken 35 yaşa kadar indi.

Bugün itibariyle randevu alan 35 yaş üstü vatandaşlar aşılarını yaptırabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabı üzerinden, "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

AŞILAMA ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

Bu kapsamda aşı randevusu alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 35 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

"HASTANEDE YOĞUNLUK VAR"

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet SağlaMm yaptığı açıklamada, insanların aşıya olan ilgisinin SGK'lı çalışanların aşılama programına alınmasıyla daha çok arttığını dile getirdi.

Sağlam, "Yaş sınırı olmadan SGK'lı insanlar aşı için hastanemize geliyor. Çok hızlı şekilde yaş sınırı azaltıldı.

Bugün 35 yaşa indi. Ciddi bir yoğunluk var hastanemizde. Randevu alıp hastanemize gelen insanlara hızlı bir şekilde aşılarını yapıyoruz." dedi.

"HIZLI BİR NORMALE DÖNÜŞ BEKLİYORUM"

Prof. Dr. Sağlam, Sağlık Bakanlığı'nın haziran sonunda 20 yaş üstü herkese aşı yapma hedefine ulaşacağını tahmin ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Toplumun yüzde 60'ını aşılayacak şekilde aşamaya gelirsek, tabii ki Bilim Kurulu'nun alacağı karar doğrultusunda ağustos, eylül ayı gibi hızlı bir normale dönüş olabilir diye tahmin ediyorum.

Günlük aşı kapasitemiz 6 bindi geçen hafta, bu hafta 12 bine çıkardık. Gerekirse bu kapasite artırabilir. Buna uygun zeminimiz var."







