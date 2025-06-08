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Haber Merkezi

Dört gözle beklenen 4 günlük Kurban Bayramı yarın sona eriyor..

Bayram için büyük bir hazırlık yapan Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticiler, hayvanlarını alıcılarla buluşturdu..

Hayvan pazarlarının kapandığı son günlerde bir üreticinin yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu..

Bayramda 350 hayvan sattığını açıklayan üretici, zarar ettiğini söyledi.

"200 BİN LİRA ZARAR ETTİK"

Üretici, şu ifadeleri kullandı: