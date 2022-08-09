Motorine bir indirim daha geliyor

Motorine bir indirim daha geliyor

10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle petrol fiyatlarının tavan yapması dünya ekonomisinde sorunlara neden oldu.

Petrol fiyatlarının yükselmesi, Amerika'dan Avrupa'ya tüm ülkelerde enflasyonu zıplattı. Bu ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Ancak Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ile Ukrayna arasındaki krizler yavaş yavaş çözüme kavuşturulmaya başladı.

Çözüm ortamı, petrolün fiyatlarının düşürmeye başladı.

Bu da Türkiye'de pompa fiyatlarında etkisini gösterdi.

Son olarak 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2,23 TL, motorin grubunda 1,15 TL indirim uygulandı.

1 liralık bir indirim daha geliyor

Bu indirimin ardından motorin fiyatlarına bir indirim kararı daha geldi.

10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 liralık indirim gelecek.

Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği yok.

3 büyükşehirde motorinin litre fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.

Ankara'da 23,50 TL, İzmir'de ise 23,51TL'den satışta.

İndirimin ardından motorin fiyatları 1 TL daha ucuza satılmış olacak.