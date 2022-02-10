İstanbul'da

İç savaş sırasında Türkiye'ye gelen Mahmut Kazme, Hollanda'ya giden eşinin bıraktığı iki çocuğuna 7 ay süren çabasının ardından polis desteği sayesinde kavuşabildi.

Suriye'deki iç çatışmalardan kaçtıktan sonra İstanbul'a yerleşen Mahmut Kazme, geçimsizlik nedeniyle eşi tarafından terk edildi.

Genç kadın iki çocuğunu Avcılar'daki annesinin evine bıraktıktan sonra Hollanda'ya yerleşti.

ÇOCUKLARINA HASRET KALDI

Mahmut Kazme, bunun ardından biri kız iki çocuğunu anneannelerinden alabilmek için çaba harcadı. Biri dört, diğeri altı yaşındaki çocuklarını aylarca göremeyen Suriyeli babanın yaptığı başvurular sonuç vermedi. Elindeki belgelerle çocuklarına kavuşabilmek için resmi başvurularda bulunan Mahmut Kazme'nin yaptığı 3 girişim sonuçsuz kaldı.

7 AYIN SONUNDA ULAŞABİLDİ

Avukatı Vahide Gamze Yücelen ile birlikte şikayette bulunan Suriyeli babaya dördüncü girişiminde engel olunmaması içi Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden ekip verildi. Merkez Mahallesi'ndeki anneannenin oturduğu eve avukatı ve polis memurları ile giden baba Mahmut Kazme, biri kız iki yavrusuna kavuştu. Anneanne iki torununu babalarına teslim etmek zorunda kaldı. İsimleri açıklanmayan çocuklar Avcılar'daki özel hastanede genel sağlık kontrolünden geçirildi. Avukat Vahide Gamze Yücelen, "Aylar süren çabamız sonuç verdi. Sonunda babayı iki çocuğuna kavuşturabildik" dedi.