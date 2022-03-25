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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda yaptığı görüşmesinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.03.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 20:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

    Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteğini yineledi.

    "TÜRKİYE ELİNDEN GELEN TÜM YARDIMLARI HAYATA GEÇİRDİ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü #1


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