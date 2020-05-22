Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

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Türkiye’de bugün 27 kişi daha virüse yenik düşerken, hastalığı yenenlerin sayısı 116 bini aştı.

Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele devam ediyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye ilişkin son rakamları, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

İYİLEŞEN SAYISI 116 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye koronavirüs tanısı kondu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 154 bin 500, can kaybı 4 bin 276 oldu.

Son 24 saatte 1121 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 116 bin 111 oldu.

"DESTEK TEDAVİSİNE İHTİYAÇ AZALIYOR"

Bugünkü değerlendirmesini de yapan Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe"