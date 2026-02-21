500 bin sosyal konut projesinde Bursa etabı için kura günü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura süreci planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

“Yüzyılın Sosyal Konut Projesi” kapsamında Bursa’da inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belirleniyor.

29 BİN 566 AİLE İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ

Bursa genelinde toplam 29 bin 566 ailenin ev sahibi olacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor.

Yeni haftanın programına göre bugün Bursa’da 17 bin 225 konut için daha hak sahipleri açıklanacak. Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun kurası çekilmiş olacak.

SONUÇLAR E-DEVLET'TE YAYIMLANACAK

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen hak sahibi listeleri noter onayından geçirilecek. Onay sürecinin ardından sonuçlar akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Hak sahipleri, kura sonuçlarına göre sözleşme imzalama ve ödeme takvimine ilişkin bilgilendirmeleri de ilgili kanallar aracılığıyla alacak.

69 İLDE 312 BİN 290 KONUTA ULAŞILIYOR

22 Şubat itibarıyla kurası tamamlanan il sayısı 69’a yükselecek. Aynı tarihte hak sahibi belirlenen toplam konut sayısının ise 312 bin 290’a ulaşması bekleniyor.

Projeyle birlikte dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olması hedeflenirken, kura sürecinin ülke genelinde etap etap sürdürülmesi planlanıyor.