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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 01.09.2021 - 12:48
- Güncelleme : 01.09.2021 - 13:11
Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Bölgedeki hain teröristlere göz açtırmayan Türk askeri son olarak bir saldırı girişiminin daha önüne geçti.
4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"BÖLGEDEKİ HUZUR VE GÜVEN BOZULAMAYACAK"
Bakanlığın paylaşımında,"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.