Euro
9.8032
-0.23%
Dolar
8.2854
-0.24%
Altın
483.54
-0.19%
Borsa
1.478
0.4%
Bitcoin
396.500
0.41%
EXEN Coin
24.94
-3.29%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.09.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

    Bölgedeki hain teröristlere göz açtırmayan Türk askeri son olarak bir saldırı girişiminin daha önüne geçti.

    4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "BÖLGEDEKİ HUZUR VE GÜVEN BOZULAMAYACAK"

    Bakanlığın paylaşımında,"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir