Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Bölgedeki hain teröristlere göz açtırmayan Türk askeri son olarak bir saldırı girişiminin daha önüne geçti.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"BÖLGEDEKİ HUZUR VE GÜVEN BOZULAMAYACAK"

Bakanlığın paylaşımında,"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.