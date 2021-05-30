Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
309.703
4.62%
EXEN Coin
34.04
10.77%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    30 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    30 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 933 kişide yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.05.2021 - 20:21
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 20:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 7 BİNİN ALTINDA

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 582 semptomlu hasta belirlendi.

    134 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 10 bin 763 kişi sağlığına kavuşurken, 134 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 405 oldu.

    30 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir