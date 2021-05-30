30 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 933 kişide yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 7 BİNİN ALTINDA

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 582 semptomlu hasta belirlendi.

134 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 10 bin 763 kişi sağlığına kavuşurken, 134 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 405 oldu.