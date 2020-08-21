Türkiye'de güncel koronavirüs verileri

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 235 bini geçti. Virüs son 24 saatte 22 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 22 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 22 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 80 oldu.

"YENİ HASTA SAYIMIZ DÜNE GÖRE DÜŞÜK"

Bakan Koca paylaşımını, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak." notuyla yaptı.