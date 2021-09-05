6 Eylül'den sonra koronavirüse karşı alınacak tedbirler

Okulların açılması ve sosyal hayattaki düzenlemelerle 6 Eylül sonrasında aşı olmayanlardan PCR testi istenecekken, durum uçak, otobüs ve diğer toplu taşımalarda da geçerli olacak.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerde 6 Eylül tarihiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak.

PCR testleri, aşı olmayanlar için birçok alana giriş bileti niteliği görecek.

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce 81 ilin valiliklerine gönderdiği PCR testi genelgesi, yarın itibariyle uygulanacak.

48 SAATLİK NEGATİF PCR İSTENECEK

6 Eylül'den sonra aşısı tamamlanmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerden 48 saat içinde sonuçlanmış negatif PCR testi istenecek.PCR testi düzenlemesi 18 yaş ve üstü vatandaşlar için geçerli olacak.

EĞİTİM PERSONELİ

Eğitim personelinden de düzenli PCR testi istenecek.

ÖĞRENCİYLE TEMAS HALİNDEKİ ÇALIŞANLAR

Öğrencilerle temas eden aşı olmamış eğitim personeli, kantin çalışanları, servis şoförleri ve rehber personelinden de PCR testi istenecek.

ÖĞRETMENDEN HAFTADA 2 PCR İSTENECEK

Aşı olmamış öğretmen ve okul personelinin haftada 2 kez PCR testi görülecek.

PCR sonuçları okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

MASKE VE ATIK KUTULARI BULUNDURULACAK

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutuları bulundurulacak ve bunların günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

MASKELERİ MEB TEMİN EDECEK

Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE AŞI ÖNERİSİ

Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları öneriliyor.

OKUL SERVİSLERİ

Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak. Böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak.

YOLCULUKLARDA PCR TESTİ TALEBİ

Uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları için de PCR testi gerekecek.

THY PCR TESTİNİ ZORUNLU TUTTU

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül`den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini duyurmuştu.

KONSER, SİNEMA, TİYATRO İÇİN PCR TESTİ İSTENECEK

Konser, tiyatro, sinema gibi toplu faaliyetler için PCR testlerinin ibraz edilmesi gerekecek. 48 saat içinde yapılan negatif PCR testi olmayanlar etkinliklere katılamayacak.

AŞISIZ İŞÇİYE PCR ŞARTI

Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek.