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    7 Mart Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 7 Mart Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:33
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    7 Mart Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 7 Mart Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

    7 MART 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Geçen haftayı 14,20'nin üzerinde kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 14,28-14,30 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 15,55'ten işlem görüyor

    . Dolar endeksi, 99,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 98,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,0880'den alıcı buluyor.

    7 Mart Pazartesi 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1


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