MSB paylaştı: Her dağın zirvesi Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman helikopter pilotlarının zorlu mücadelesinden görüntüler paylaştı, izleyenler gururlandı.

Onlar; en zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekâtlarının isimsiz kahramanları…

Onlar; arazi ne kadar kötü olursa olsun tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar…

Onlar, kahraman helikopter pilotları.

Arka plandaki kahramanlar

Tek amaçları var…

Fedakarlık sergileyen yerdeki silah arkadaşlarına, fedakarca yardımcı olmak.

Arka plandaki bu kahramanlar, Türk milletinin rahatı için canını dişine de takar, gecesini gündüzüne de katar…

Dualarınızı eksik etmeyin

Ve tek bir istekleri var:

Dualarınızı onlardan eksik etmeyin…