Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de.

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Atatürk mozolesine, ay yıldız motifli çelenk bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne ise şu cümleleri yazdı;

"Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye devam ediyoruz"

"Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. sene-i devriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır.

"Ruhun şad olsun"

Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek

Programın devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ni izleyecek.