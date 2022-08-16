MSB: 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Sınır içi ve sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren askerler, terörün kökünü kazımakta kararlı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir güzel haberi daha duyurdu.

"5 terörist etkisiz hale getirildi"

Bu kez haber 3 farklı operasyon bölgesinden.

Bakanlık o haberi, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi." ifadeleriyle duyurdu.