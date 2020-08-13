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- Bitlis'te 3 terörist öldürüldü
Bitlis'te 3 terörist öldürüldü
Jandarma birliklerince tespit edilen 3 terörist, düzenlenen hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 13.08.2020 - 13:15
- Güncelleme : 13.08.2020 - 13:15
Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...
Bitlis kırsalında, jandarma birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin açıklama yapılarak, bölgede tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.