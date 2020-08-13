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    Bitlis'te 3 terörist öldürüldü

    Jandarma birliklerince tespit edilen 3 terörist, düzenlenen hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.08.2020 - 13:15
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 13:15
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    Bitlis'te 3 terörist öldürüldü

    Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

    Bitlis kırsalında, jandarma birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin açıklama yapılarak, bölgede tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Bitlis te 3 terörist öldürüldü #1

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