Bitlis'te 3 terörist öldürüldü

Jandarma birliklerince tespit edilen 3 terörist, düzenlenen hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Türk askeri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi...

Bitlis kırsalında, jandarma birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin açıklama yapılarak, bölgede tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



