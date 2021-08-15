- Haberler
- Gündem Haberleri
- Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Akseki'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
- DHA
- 15.08.2021 - 16:51
- Güncelleme : 15.08.2021 - 17:38
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
2 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler ve 4 tane helikopter sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya’nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı