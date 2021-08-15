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    Antalya'da orman yangını

    Akseki'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 15.08.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 17:38
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    Antalya'da orman yangını

    Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

    2 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler ve 4 tane helikopter sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

    Antalya’nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

    Antalya da orman yangını #1

    Antalya da orman yangını #2

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