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- Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 12.08.2022 - 10:15
- Güncelleme : 12.08.2022 - 10:42
Mehmetçik, operasyon bölgelerinde terörle mücadelesine devam ediyor.
Yurt içi ve sınırda gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, bir başarıya daha imza attı.
3 terörist öldürüldü
Son olarak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedef orası." cümleleriyle açıklama yaptı.
MSB duyurdu
Açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.