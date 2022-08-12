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    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 12.08.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 10:42
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    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, operasyon bölgelerinde terörle mücadelesine devam ediyor.

    Yurt içi ve sınırda gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, bir başarıya daha imza attı.

    3 terörist öldürüldü

    Son olarak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedef orası." cümleleriyle açıklama yaptı.

    MSB duyurdu

    Açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

    Irak ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü #1


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