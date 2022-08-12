Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, operasyon bölgelerinde terörle mücadelesine devam ediyor.

Yurt içi ve sınırda gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan güvenlik güçleri, bir başarıya daha imza attı.

3 terörist öldürüldü

Son olarak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedef orası." cümleleriyle açıklama yaptı.

MSB duyurdu

Açıklamada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.