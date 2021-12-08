8 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

8 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 8 Aralık Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,75 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 13,75 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

8 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dün piyasaların kapanışından sonra düşüşe geçen dolar/TL, günü 13,50'nin hemen altında tamamlamıştı. Bu sabah itibarıyla hafif yukarı yönlü seyreden REKLAM powered byTagOn dolar/TL 13,57 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 15,33'lerde seyrediyor. Geçen hafta 2 kez dolar 13,90 liraya yaklaştığında Merkez Bankası, doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu.