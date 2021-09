8 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 korona testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık BakanlığıTürkiye'nin korona tablosunu güncelledi.

262 CAN KAYBI DAHA

Tabloyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

"KURALLAR VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Koca, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerine yer verdi.