Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 23:28'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD depremin, 19 kilometre açıkta, 2.51 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Bölgedeki son duruma ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yapıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çataklı, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD’dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir.Geçmiş olsun Muğla." ifadelerine yer verdi.