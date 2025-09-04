81 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden son operasyona dair detayları paylaştı.

46 ŞÜPHELİ YAKALANDI

81 ilde “Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine” yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 8’i yabancı uyruklu 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

"KARARLILIKLA VE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum.



Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.



Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz"