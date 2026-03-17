Mücteba Hamaney: Şimdi barışın zamanı değil

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaş 18. günüde.

Savaşın ilk gününde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü.

168 MASUM ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Hamaney, aile üyeleri ve çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybederken, İran da Körfez ülkelerindeki ABD unsurlarını hedef aldı.

ABD ve İsrail tarafından Minab kentinde bulunan bir ilkokul da hedef alınmış ve 168 masum öğrenci hayatını kaybetmişti.

ABD, İRAN'IN PETROLÜNÜ HEDEF ALIYOR

İran İslam Devrim Muhafızları, saldırılar sırasında Hürmüz Boğazı'nı çoğu gemiye kapattığını duyurdu.

Savaş öncesinde günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğazın kapanması, küresel petrol fiyatlarını yükseltti.

Boğazın kapatılmasının ardından ABD, İran'da petrolün kalbi olarak nitelendirilen Hark Adası'na saldırdı.

BABASININ KOLTUĞUNA GEÇTİ

İran'da Uzmanlar Meclisi, dini liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in 'ezici oy çoğunluğuyla' seçildiğini duyurmuştu.

Mücteba Hamaney'in, Tahran'da Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü, ofisine yönelik saldırıda önce öldürüldüğü, ardından yaralandığına yönelik haberler medyaya yansımıştı.

GÜNLER SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mücteba Hamaney günler sonra ilk açıklamasını yapmış, "İran şehitlerinin intikamını alacağız." demişti.

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar devam ederken, kapatılan Hürmüz Boğazı'nda gerginlik artmış, ABD gemilerinin bölgeye girebileceği tartışmaları başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB) ise ABD'nin hamlelerini anlamakta zorlandığını ifade etmişti.

'BARIŞ' TEKLİFİNİ REDDETTİ

Mücteba Hamaney, son yaptığı açıklamasında tansiyonun düşürülmesi ve barışa yönelik teklifleri kesin bir dille reddetti.

Hamaney şu açıklamayı yaptı:

"Barış için doğru bir zaman değil. İsrail ve ABD’nin yenilmesi gerekiyor. Bize tazminat ödenmesi gerekiyor."