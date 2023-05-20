82 bin 405 depremzede öğrenci illerine geri döndü

Asrın felaketinde yaralar sarılmaya başlandı.
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı, binlerce vatandaşın ölümüne neden oldu.
Devletin tüm kurumları da afet bölgesi için harekete geçti.
3 ayın geride kaldığı afette, depremin izlerini ortadan kaldırmak için büyük mücadele verilirken, vatandaşların her türlü mağduriyetleri de gideriliyor.
Hayat normale dönmeye başladı
Bu süreçte en büyük ilgi ve yardım da çocuklar için yapılıyor. Depremden önemli ölçüde etkilenen afetzede çocuklar için aktiviteler düzenleniyor.
Hayatın normale dönmeye başladığı kentlerde, farklı illere nakil işlemleri yapılan öğrencilerin geri dönüşü başladı.
Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Dönen öğrencilerin illere göre dağılımı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer, 82 bin 405 öğrencinin illerine geri döndüğünü belirterek şu bilgileri aktardı:
Malatya: 12 bin 051 öğrenci geri döndü.
Kahramanmaraş: 26 bin 361
Diyarbakır: Bin 467
Şanlıurfa: Bin 521
Adana: 2 bin 711
Osmaniye: 2 bin 411
Adıyaman: 10 bin 652
Hatay: 15 bin 431
Kilis: 267
Gaziantep: 9 bin 533