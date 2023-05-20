82 bin 405 depremzede öğrenci illerine geri döndü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinin hızlıca ayağa kalkmasıyla birlikte farklı kentlerden geri dönmeye başlayan öğrencilerin illere göre dağılımını paylaştı.

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Asrın felaketinde yaralar sarılmaya başlandı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı, binlerce vatandaşın ölümüne neden oldu.

Devletin tüm kurumları da afet bölgesi için harekete geçti.

3 ayın geride kaldığı afette, depremin izlerini ortadan kaldırmak için büyük mücadele verilirken, vatandaşların her türlü mağduriyetleri de gideriliyor.

Hayat normale dönmeye başladı

Bu süreçte en büyük ilgi ve yardım da çocuklar için yapılıyor. Depremden önemli ölçüde etkilenen afetzede çocuklar için aktiviteler düzenleniyor.

Hayatın normale dönmeye başladığı kentlerde, farklı illere nakil işlemleri yapılan öğrencilerin geri dönüşü başladı.

Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Dönen öğrencilerin illere göre dağılımı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer, 82 bin 405 öğrencinin illerine geri döndüğünü belirterek şu bilgileri aktardı:

Malatya: 12 bin 051 öğrenci geri döndü.

Kahramanmaraş: 26 bin 361

Diyarbakır: Bin 467

Şanlıurfa: Bin 521

Adana: 2 bin 711

Osmaniye: 2 bin 411

Adıyaman: 10 bin 652

Hatay: 15 bin 431

Kilis: 267

Gaziantep: 9 bin 533