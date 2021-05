Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bu anlamlı günlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında, "Annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışacağız" ifadesini kullandı.

"ANNELERİMİZ BAŞIMIZIN TACI"

Anneler Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz. Dünyaya getirdiği yavrusunun bütün ihtiyaçlarını gözeten, ona hakikati öğreten annelerimizi, başımızın tacı ve en değerli varlıklarımız olarak addediyoruz" dedi.





"ANNELERİMİZİN MUTLULUĞUNU ARTIRMAK İÇİN AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına şu sözlerle devam etti;

"İlk öğretmen olarak güçlü bireyler yetiştiren anneler, aynı zamanda güçlü toplumların da temelini atmakta, ailenin ve toplumun yapı taşını oluşturmaktadır. Biz de annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Hayatımız boyunca en önemli güç kaynaklarımızdan birinin de annelerimizin hayır duaları olduğunu iyi biliyoruz. Dolayısıyla ana duasının çocuklarımızın, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmamasını diliyorum.





"BU ANLAMLI GÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"

Bu vesileyle başta anneler olmak üzere bütün aile üyelerine sevgi ve hürmet

göstermemizin, onların bizim için ne kadar önemli olduklarını her zaman

hissettirmemizin son derece önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yüreğinde anne özlemini her an hisseden biri olarak, ahirete intikal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bütün annelere aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor ve bu anlamlı günlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum."