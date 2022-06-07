Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile yaptığı görüşmede Ukrayna'da huzur ve barışın yeniden tesisi için ateşkesin önemine vurgu yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile güncel konuları görüştü.

Bakan Akar, görüşmede Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma,güvenlik konularını ele aldı.

Ateşkes vurgusu

Bakan Akar, bölgede huzur ve barışın yeniden tesisi için ateşkes ilanının önemine vurguda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından Ukrayna bağlamında;

Daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı,

Gıda krizi

- Gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu,

İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

"Bölgede terörist varlığı kabul edilemez"

-Suriye’nin kuzeyi bağlamında;

Bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı,

Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı."