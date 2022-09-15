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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’a gitti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC. TRK" ile , Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’a hareket etti.
    • 15.09.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 11:12
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’a gitti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22’nci Devlet Başkanları Zirvesine özel konuk olarak katılmak üzere Özbekistan’a gitti.

    16 Eylül tarihinde düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan’ın, ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk katılım

    Cumhurbaşkanı, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant’ı ziyaret edecek. Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde ‘Diyalog Ortağı’ statüsünü elde ettiği 2012 yılından bu yana, zirve toplantılarına, Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk kez gerçekleşecek.

    Erdoğan’ın 16 Eylül’de düzenlenecek zirvede bir konuşma gerçekleştirmesi ve ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’a gitti VİDEO

    Emine Erdoğan ve çok sayıda bakan eşlik etti

    İHA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Semerkant’a gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’a gitti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’a gitti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’a gitti #3


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