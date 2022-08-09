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    9 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geliyor?

    Araç sahipleri "9 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 09.08.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:11
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    9 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geliyor?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    Araç sahipleri "9 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Motorine indirim geliyor

    Benzin ve motorine son olarak indirim Temmuz ayında gelmişti.

    Peki, indirim sonrası bugün, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

    10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

    İzmir

    Benzin litre fiyatı 20.14 TL/LT

    Motorin litre fiyatı 23.51 TL/LT

    LPG litre fiyatı 11,04 TL

    İstanbul

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.04 TL/LT

    Motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.41 TL/LT

    LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

    Ankara

    Benzin litre fiyatı 20.16 TL/LT

    Motorin litre fiyatı 23.5 TL/LT

    LPG litre fiyatı 11.37 TL

    9 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: Motorine indirim mi geliyor? #1


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