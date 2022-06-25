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- MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı son yapılan operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- 25.06.2022 - 11:31
- Güncelleme : 25.06.2022 - 11:39
Yurt genelinde teröristlere darbe indirilmeye devam ediliyor.
Yapılan operasyonlar kapsamında başarılı çalışmalar yapan Türk Sılahlı Kuvvetleri, terörislerin üzerine kabus gibi çöktü.
7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman askerlerimizin 7 teröristi daha etkisiz hale getirldiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;
"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."