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    MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı son yapılan operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • 25.06.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 11:39
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    MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

    Yurt genelinde teröristlere darbe indirilmeye devam ediliyor.

    Yapılan operasyonlar kapsamında başarılı çalışmalar yapan Türk Sılahlı Kuvvetleri, terörislerin üzerine kabus gibi çöktü.

    7 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman askerlerimizin 7 teröristi daha etkisiz hale getirldiği bildirildi.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

    "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi #1

    MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi #2


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