MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son yapılan operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yurt genelinde teröristlere darbe indirilmeye devam ediliyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında başarılı çalışmalar yapan Türk Sılahlı Kuvvetleri, terörislerin üzerine kabus gibi çöktü.

7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman askerlerimizin 7 teröristi daha etkisiz hale getirldiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."



