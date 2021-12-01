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    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Omicron varyantına karşı alınacak tedbirlerin masada olması bekleniyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.12.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:39
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    Aşılamanın devam ettiği ülkemizde, koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor.

    Mücadelenin değerlendirmesinin yapılacağı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, bugün saat 17.30’da gerçekleştirilecek.

    SALGINDA SON DURUM ELE ALINACAK

    Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un ortaya çıktığı bir dönemde kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

    Pandeminin seyri, artan vakalar, salgında son durum ve aşılama programının ele alınacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    OMICRON VARYANTI ENDİŞESİ

    Türkiye, farklı ülkelerde görülen varyantlara bağlı gelişmeleri yakından takip ederken, dışarıyla temas konusunda önlemler alınıyor.

    Bakan Koca'nın öncülüğündeki toplantıda, Omicron varyantı ve bu türe karşı alınacak tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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    TÜRKİYE'DE OMICRON'A RASTLANMADI

    Koca, daha önce yaptığı açıklamada, "Gündemde olan Nu (Omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

    BIONTECH'İN KURUCULARI: PANİĞE GEREK YOK

    BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci de yeni Omicron varyantına ilişkin, "Yeni Omicron varyant nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok." dedi.

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    "AŞI KORUMA SAĞLIYOR"

    Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu bildiklerini dile getiren Şahin, "Aşı, ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor. Üçüncü doz aşı olduktan sonra oldukça iyi bir korumanın sağlandığına eminiz." diye konuştu.

    DSÖ'NÜN AÇIKLAMASI

    Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), 194 üye ülkeye yönelik yapılan açıklamada, "Omicron'un körüklediği başka bir büyük koronavirüs dalgası meydana gelirse, sonuçlar ciddi olabilir." ifadesi kullanıldı.

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