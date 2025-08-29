AB düğmeye bastı: Son tarih verildi! Damga uygulaması tarihe karışıyor

Avrupa Birliği (AB), uzun yıllardır pasaportlarda kullanılan damga uygulamasının yerini yeni bir sistemin alacağını duyurdu.

Damga uygulaması yerini alacak olan Dijital Giriş-Çıkış Sistemi (EES) ile yolcuların biyometrik verileri artık dijital ortamda kayıt altına alınacağı belirtildi.

Söz konusu yeni sistemin, pasaport damgalarının yerini alacak ve AB dışı ülkelerden gelen yolcuların giriş-çıkış bilgilerini dijital olarak tutacağı paylaşıldı.

DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

EES ile birlikte, yolcuların parmak izi, yüz görüntüsü ve temel seyahat bilgileri dijital ortama kaydedilecek.

Böylece, bir kişinin Schengen bölgesinde yasal kalış süresini aşıp aşmadığı otomatik olarak izlenebilecek. Yetkililer, EES’in vize ihlallerinin hızlı ve etkin tespit edilmesini sağlayacağını ve düzensiz göçle mücadelede önemli rol oynayacağını belirtti.

Yetkililer, toplanan biyometrik verilerin en yüksek düzeyde veri koruma standartlarıyla saklandığını ve sadece sınır güvenliği amacıyla kullanılacağını vurguladı.

VİZE UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Ancak EES sistemi, mevcut vize uygulamasını değiştirmiyor. Vizeye tabi ülkelerin vatandaşları, onaylanan başvurular sonrasında pasaportlarına yapıştırılan Schengen vize etiketini almaya devam edecek.

EES sisteminin ardından devreye girecek olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), Schengen bölgesine vizesiz giriş yapabilen AB dışı ülke vatandaşları için yeni bir zorunluluk getiriyor.

Buna göre, yolcular seyahat öncesinde çevrimiçi bir form dolduracak ve başvuru karşılığında 20 euro ücret ödeyecek.

Onaylanan izin 3 yıl boyunca geçerli olacak. ETIAS’ın EES ile entegre şekilde işlemesi sayesinde, Avrupa ülkeleri hem vize takibini hem de sınır güvenliğini çok daha sıkı ve kontrollü bir şekilde sağlayacak.