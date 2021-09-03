ABD: Pencşir'deki çatışmalara karışmayacağız

Pentagon Sözcüsü Kirby, Afganistan'daki askeri operasyonlarının sona erdiğini belirtti. Kirby, Pencşir'e müdahil olacakları yönündeki söylentileri reddetti.

"Afganistan'ın Pencşir vilayetinde yerel güçler, Taliban hakimiyetine direnişlerini sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yerel güçlere destek verip vermeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

"ASKERİ OPERASYONUMUZ SONA ERDİ"

Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili bir soruya "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir." yanıtını vererek buradaki çatışmalara müdahil olmayacaklarını ima etti.

"KAN VE BİR HAZİNE HARCADIK"

Günlük basın toplantısında Afganistan'dan çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Afganistan'ın tekrar (terör grupları için) güvenli bir liman haline gelmemesi için kan ve bir hazine harcadık ve bu süreçte Afgan kuvvetlerinin sahada yetenek ve yetkinliğinin oluşturulmasına yardımcı olduk ancak açıkçası kimse onların savaşmayacaklarını tahmin edemezdi." dedi.