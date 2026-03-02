ABD Savunma Bakanı: Tahran müzakereye yanaşmadı, oyaladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, karşılıklı saldırılar devam ederken, yaşanan gelişmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada açıklama yakan Pete Hegseth, İran ile saldırılardan önce süren müzakerelerde İran'ın müzakereyi kabul etmediğini, zaman kaybettirdiğini ve bu nedenle saldırı başlattıklarını aktardı.

Hegseth'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şunlar oldu:

"İran'ın bize beslediği kini ortadan kaldırmaya karar verdik. ABD'yi tehdit eden herkesi dünyanın neresine kaçarsa kaçsın tereddüt etmeden bulacağız yok edeceğiz. Trump istikrarlı şekilde aynı şeyi söylemeye devam ediyor.

İran rejimi değişecek.

Tüm müttefiklerimiz İran tehdidinde.

Amerikalıları öldüren herkesi nereye kaçarlarsa kaçsın, bulacağız ve öldüreceğiz.

Biz defalarca barışın yolunu denedik ama tekrar tekrar reddedildik. Bizi oyaladılar. Müzakerelere yanaşmadılar. Füze stoklarını güçlendirdiler.

Başkan Trump bu oyunları oynamıyor.

Operasyonumuz çok hassas ilerliyor. Artık nükleer silahları yok.

Bizim hedeflerimiz gerçekçi hedefler. İran halkı umarım bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump İranlılara artık onların vaktinin geldiğini söyledi.

Bu durum bir Irak değil, bu bir savaş değil. Bu operasyon yıkıcı ve kararlı bir misyon. Füze tehdidini yok etmek. İsrail'e minnettarız. Yetenekli ortaklarımız onlar.

Hiçbir angajman kurallarına bakmadık, siyaseten doğruculuk işlerine girmedik. Vakit ve can kaybetmek istemedik.

Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti."

AYRINTILAR GELİYOR...