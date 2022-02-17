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    ABD'de polisin siyahi gence tepkilere neden olan müdahalesi

    New Jersey eyaletinde, bir siyahi ve beyaz gencin kavgasına müdahale eden polis sadece siyahi genci kelepçeledi. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:31
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    ABD'de polisin siyahi gence tepkilere neden olan müdahalesi

    ABD'nin New Jersey eyaletinde biri siyahi olmak üzere iki genç kavga etmeye başladı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki genç kavga ederken araya giren polis ekipleri, direkt olarak siyahi gence yöneldi.

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    Polisler siyahi genci etkisiz hale getirirken, kavga eden diğer gence ise neredeyse hiçbir şey yapmadı.

    Polisin sadece siyahi gence müdahale etmesi tepki çekerken New Jersey Valisi Phil Murphy, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Murphy, "Irksal farklılık sebebiyle ortaya çıkan farklı muamele çok rahatsız edici." dedi.

    ABD'de polisin siyahi gence tepkilere neden olan müdahalesi VİDEO

    "BEYAZ GENÇ KOLTUKTA OTURMUŞ HER ŞEYİ İZLİYORDU"

    Öte yandan siyahi genç, bir televizyon kanalına verdiği demeçte şunları söyledi:

    "Beni yere yatırdılar ve polis dizini sırtıma dayadı, beni kelepçelemeye başladı. Sonra kadın polis dizini sırtıma dayadı ve kelepçe takılmasına yardım etmeye başladı. Ve o beyaz genç koltukta oturmuş her şeyi izliyordu.”

    Bridgewater polisi yaptığı açıklamada, "Bu videonun topluluğumuzun üyelerini üzdüğünün farkındayız ve soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Somerset County Savcılığının bu konuda bize yardımcı olmasını talep ettik." denildi.

    ABD de polisin siyahi gence tepkilere neden olan müdahalesi #1

    ABD de polisin siyahi gence tepkilere neden olan müdahalesi #2


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