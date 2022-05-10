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    ABD'den Türkiye'ye Suriye teşekkürü

    ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfiel, Türkiye'ye Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusundaki cömertliği için teşekkür etti.
    • 10.05.2022 - 20:53
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    ABD'den Türkiye'ye Suriye teşekkürü

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile Brüksel’de bir araya geldi.

    Görüşmeye ilişkin ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nden bir açıklama yapıldı.

    Türkiye'ye teşekkür

    Açıklamaya göre, BM'nin Türkiye'de Cilvegözü sınır kapısından yapılan Suriye'ye sınır ötesi yardımlarının devam etmesi gerektiği konusunu ele alan Thomas Greenfield, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3,7 milyondan fazla mülteciye gösterdiği olağanüstü cömertliği nedeniyle Sedat Önal'a teşekkürlerini iletti.

    Mültecilerin Suriye'ye dönüşü güvenli, onurlu ve gönüllü olmalı

    Thomas Greenfield, mültecilerin Suriye dönüşünün ise güvenli, onurlu ve gönüllü olması gerektiğini söyledi.

    ABD'li Büyükelçi Türkiye'ye ayrıca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteği ve Ukrayna halkına yardımları nedeniyle teşekkür etti.

    ABD den Türkiye ye Suriye teşekkürü #1


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