ABD'nin İran savaşındaki maliyeti 30 milyar dolara yaklaştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan savaşı, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını hedef aldı.

Saldırının ilk saatlerinde İran'ın Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok üst düzey yetkili öldürüldü.

İran'ın misilleme saldırıları, bölgede İsrail, Körfez ülkeleri ve ABD üsleri olmak üzere, geniş çaplı hasara yol açtı.

ABD İLE İRAN ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

ABD binlerce füze ve bomba kullandı, İran ise drone ve füze ile misilleme saldırılarıyla karşılık verdi.

ABD ve İran arasında iki haftalık ateşkes ilan edildi ancak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda anlaşma sağlanamadı.

Pakistan'daki görüşmelerin devam edeceği öğrenilirken, ekonomik ve insani maliyeti de savaşı ileri bir boyuta taşıdı.

ABD'NİN SAVAŞ MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI: 30 MİLYAR DOLAR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesi, ABD'nin savaş harcamalarını rakamsal verilerle aktardı.

Savaşın ilk haftalarında günlük maliyet 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında değişirken, toplamda 25-35 milyar dolar bandında tahminler yapılıyordu.

Paylaşılan rakamlara göre, ABD'nin İran Savaşı'ndaki rolü bugüne kadar 30 milyar dolara ulaşmış durumda.

SAVAŞTA 46 UÇAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bu rakamın, saldırıların devam etmesi halinde artacağı öngörülüyor.

Harcamalar içinde hasarlı veya tamamen imha edilmiş 46 uçak yer alıyor.

Binlerce füze ve bomba kullanılmış durumda.

ABD ordusu 13 askerini kaybetti; 365 askeri ise yaralandı.

BİRÇOK DOLAYLI HARCAMA DA MALİYETİ ARTIRIYOR

ABD, bölgedeki askeri varlığını korurken, olası yeni saldırılar için hazırlık yapıyor.

Savaşın maliyeti ise sadece doğrudan askeri harcamalarla sınırlı değil; yakıt, lojistik ve uzun vadeli silah stoklarının yenilenmesi gibi dolaylı giderler de bulunuyor.