Euro
15.2660
-0.14%
Dolar
13.6131
0.17%
Altın
794.6070
0.00%
Borsa
1965
0.68%
Bitcoin
503.222
-2.64%
BTXN Coin
30.36
-2.84%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    ABD'nin yeni büyükelçisi Flake'den, Anıtkabir'e ziyaret

    ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin yeni büyükelçisi Flake'den, Anıtkabir'e ziyaret

    ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu vermesinin ardından bugün Anıtkabir' ziyaret etti.

    Flake ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde eşi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Flake, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

    ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

    Flake, buraya gidişi sırasında kayarak düşen bir foto muhabire yardım etti ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Flake, şunları kaydetti:

    "Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk'ün ardında bıraktığı miras dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yarattığı etki ise unutulmayacaktır. Başkan Biden'ı ve Amerikan halkını Türkiye'de temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmak için sabırsızlanıyorum."

    ABD'nin yeni büyükelçisi Flake'den, Anıtkabir'e ziyaret VİDEO

    ABD nin yeni büyükelçisi Flake den, Anıtkabir e ziyaret #1

    ABD nin yeni büyükelçisi Flake den, Anıtkabir e ziyaret #2

    ABD nin yeni büyükelçisi Flake den, Anıtkabir e ziyaret #3

    ABD nin yeni büyükelçisi Flake den, Anıtkabir e ziyaret #4


    Görüş Bildir