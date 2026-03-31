Abdulkadir Uraloğlu: 5G altyapısı Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşıyacak

Türkiye 5G teknolojisine geçiyor...

Türkiye'de yarın itibarıyla kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisi, sanayi sektöründe üretim süreçlerini hızlandırarak dijital dönüşümü güçlendirecek, akıllı fabrika uygulamalarının yaygınlaşmasına olanak tanıyacak.

Mobil iletişimin beşinci nesli olan 5G teknolojisi, Türkiye genelinde kullanıma sunuluyor.

Dijital dünyadaki cihazların birbiriyle anlık haberleşmesini sağlayan bu yenilik, kablosuz ağ mimarisini temelden değiştiriyor.

Kullanıcıların uzun süredir beklediği yeni nesil ağlar, eski sistemlerin karşılayamadığı anlık tepki süresi ve yoğun bağlantı taleplerine kolayca cevap verecek.

Bu kapsamda Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5G İle İletişimde Güçlü Türkiye Töreni düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

5G, YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI ARALIYOR

Ankara’da düzenlenen 5G hizmetlerini başlatma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin yalnızca hızlı internet anlamına gelmediğini, aynı zamanda ekonomiden ulaşıma kadar birçok alanda dönüşüm sağlayacağını ifade etti.

Haberleşme ve bilişim sektörünün günümüzde stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bilgi teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve yüksek hızlı bağlantının ülkelerin kalkınmasında kritik rol oynadığını söyledi.

4,5G'YE GÖRE 10 KAT DAHA HIZLI

5G teknolojisinin mevcut 4.5G altyapısına kıyasla çok daha yüksek veri aktarım hızları sunacağını belirten Uraloğlu, "10 kat daha hızlı veri aktarımı, ultra düşük gecikme süreleri ve aynı anda çok sayıda cihazın bağlanabilmesi sayesinde Türkiye dijital dönüşümde önemli bir ivme kazanacak." dedi.

BİRÇOK SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin farklı alanlarda önemli yenilikler getireceğini belirterek şu örnekleri verdi:

Ulaşımda: Otonom sürüş ve akıllı ulaşım sistemleriyle trafik daha güvenli ve verimli hale gelecek.



Sanayide: Akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analizi üretim süreçlerini hızlandıracak.



Akıllı şehirlerde: Enerji yönetimi, otopark ve altyapı hizmetlerinde yeni çözümler uygulanacak.



Eğitimde: Uzak bölgelerdeki öğrenciler artırılmış gerçeklik destekli içeriklerle daha gelişmiş eğitim imkanlarına erişebilecek.

TÜRKİYE'DE 5G HAZIRLIKLARI YILLARDIR SÜRÜYOR

Türkiye’de 5G’ye geçiş sürecinin uzun süredir devam ettiğini hatırlatan Uraloğlu, 2019’dan itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok noktada deneme izinleri verildiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı, bazı futbol stadyumları, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Çankaya Köşkü gibi sembol alanlarda pilot uygulamalar gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, bu çalışmaların altyapının güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

5G İHALESİ 3,5 MİLYAR DOLAR GELİR SAĞLADI

Uraloğlu, 16 Ekim 2025’te gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinin Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un katılımıyla tamamlandığını ve ihale sonucunda 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Yetkilendirme kapsamında işletmecilere yerli ve milli teknolojilerin kullanımını teşvik eden yükümlülükler getirildiğini belirten Uraloğlu, belirli yıllarda yüzde 60’a kadar yerli ürün ve yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanım şartı bulunduğunu kaydetti.

81 İLDE BAŞLAYACAK, 2 YILDA YAYGINLAŞACAK

5G hizmetlerinin Türkiye genelinde aşamalı olarak devreye alınacağını söyleyen Uraloğlu, sistemin kısa süre içinde ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

"81 ilimizde başlayacak 5G hizmetlerini iki yıl içinde Türkiye’nin her noktasında vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz." diyen Uraloğlu, yetkilendirme sürecinin 31 Aralık 2042’ye kadar devam edeceğini bildirdi.

OPERATÖRLERE VE KURUMLARA TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda sürece katkı sağlayan kurum ve şirketlere teşekkür eden Uraloğlu, başta GSM operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışanlarının projede önemli rol üstlendiğini söyledi.

Uraloğlu, 5G altyapısının Türkiye’yi dijital çağda daha güçlü bir konuma taşıyacağını vurguladı.