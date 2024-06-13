Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Boğazlardaki gemi geçiş ücretine zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 1 Temmuz'dan itibaren Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5,07 dolar olarak uygulanacağını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız olarak geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle hayata geçirileceğini duyurdu.

39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022 tarihinde boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Bakan Uraloğlu, "1 Temmuz 2024 itibariyle de Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz." dedi.

"Ücretleri artırarak 5,07 dolar yapıyoruz"

Uraloğlu, Boğaz geçiş ücretlerinde Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi hükümlerinin uygulandığını anımsatarak şunları söyledi:

Daha önce 1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar sabitlenmiş bir değer üzerinden 0,80 dolar ücret tahsil ediyorduk. 39 yılın ardından 7 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücretlerde yaptığımız güncelleme ile yaklaşık 5 kat arttırarak 4,08 dolara yükselttik. Bu ücreti 1 Temmuz 2023 tarihinde de 4,42 dolara çıkardık. Şimdi, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren de yeni bir güncelleme daha yaparak 5,07 dolara yükseltiyoruz.

Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

1983’ten 2022 yılına kadar, yaklaşık 39 yıl boyunca sabit tutulan ve güncellenmeyen ücretler söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, ücretler 2022 yılından bu yana her yıl güncelleniyor. Bundan sonra da her yıl 1 Temmuz tarihinde güncellemeler devam edecek.

Boğaz geçişleri Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi ile düzenlendi

Montrö Türk Boğazları Sözleşmesine göre Türk Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını aktaran Uraloğlu, "Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken, birim olarak da altının ons fiyatına endeksli olan ‘Altın Frank’ esas alınıyor." açıklamasını yaptı.

"Boğazlarımızdan sağladığımız gelir artacak"

Son fiyat güncellemesine ilişkin verilere de değinen Bakan Uraloğlu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: