Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren projesi ile süre 80 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi "Delice-Çorum" etabında inceleme yaptıktan sonra işçilerle iftarda bir araya geldi.

Uraloğlu, Sungurlu şantiyesinde düzenlenen iftar öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin ramazan ayını tebrik etti.

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde coğrafi konumun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir çağ başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğunun 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

"ANKARA-İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN HATTI İLE 80 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada önemli bir projeyi de duyurdu.

Yeni bir hat üzerinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesi de gündemimizde. Saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz" dedi.

"DEMİRYOLLARINDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTIK"

Türkiye’nin coğrafi konumunu ekonomik avantaja dönüştürmek için demiryollarında seferberlik başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir çağ başlattık.



2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2 bin 251 kilometresi YHT olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik, 13 bin 919 km’ye yükselttik.



Bizleri bir araya getiren hattımızla birlikte; Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz.

İSTANBUL’UN İKİ HAVALİMANI RAYLARLA BAĞLANIYOR

İstanbul trafiğini ve lojistiğini rahatlatacak Kuzey Çevre Demiryolu Projesi’ne de değinen Bakan Uraloğlu, "Özellikle Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile yeni bir tarihi adımın eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek bu stratejik hat, Gebze’den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, köprü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden devam edecek.

Toplam 125 kilometre uzunluğundaki bu hattımız, Marmaray üzerindeki yük ve yolcu trafiğini rahatlatacak, İstanbul’un iki büyük havalimanını ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlayacak." şeklinde konuştu.