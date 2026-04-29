Abdulkadir Uraloğlu düşen Libya uçağıyla ilgili iddialara yanıt verdi

23 Aralık 2025 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya kalkış yapan ve Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jet, havalandıktan kısa süre sonra Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşerek parçalanmıştı.

Kazada uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetmişti.

SABOTAJ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Olayın ardından başlatılan kaza-kırım incelemesi ve savcılık soruşturması devam ederken, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın İsrail bağlantılı sabotaj iddiaları gündeme gelmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, düşen Libya uçağıyla ilgili ortaya atılan sabotaj iddialarına tepki gösterdi.

"ELİNDE BİR ŞEY VARSA VERSİN, AMA YOK"

Bakan Uraloğlu, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin "Elinde bilmediğimiz bir şey varsa versin ama yok, çünkü yalan." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"Suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz’ın yalanlarını yalanlamaktan bıktık. Samimi bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde belge de varsa bize versin. Biz yalanlıyoruz, o yenisini uyduruyor."

SABOTAJ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Uraloğlu, daha önceki açıklamalarında da kazaya ilişkin sabotaj tespit edilmediğini vurgulamıştı.

Kaza-kırım ekiplerinin ve Başsavcılığın yürüttüğü süreçte kule görüşmeleri, karakutu verileri ve pilotların kendi aralarındaki konuşmaların incelendiğini belirten Bakan, "Genel anlamda baktığımızda bir sabotajı biz görmüyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir tespitimiz yok." demişti.