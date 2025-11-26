Abdulkadir Uraloğlu paylaştı: Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık olarak bu yılın 10 ayında hayata geçirdikleri projelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bakan Uraloğlu, 5 sektörde bir çok projeyi hayata geçirdikleri bildirdi.

44 PROJE, 189 MİLYAR LİRALIK YATIRIM TUTARIYLA TAMAMLANDI

Bakan Uraloğlu, kara, demir, hava, deniz yolları ve haberleşme alanlarında 44 projeyi, 189 milyar liralık yatırım tutarıyla tamamlayarak hizmete sunduklarını ve ülkeye kazandırdıklarını söyledi.

KARA YOLUNDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Uraloğlu, 10 Ocak 2025'te Aydın Denizli Otoyolu'nun açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, söz konusu projenin 163 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 2,83 milyar dolar proje bedeliyle yapıldığını anlattı.

Ocak ayında, kara yolunda bir çok projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin açılışını, 17 Ocak'ta yaptık. Projemiz 30 kilometre uzunluğunda ve tutarı ise 3,2 milyar lira oldu. Antalya (Korkuteli-Elmalı) Yolu'nu, 18 Ocak'ta halkımızın hizmetine sunduk. Bu projemizde, 48,7 kilometre ve 2,5 milyar lira bedelle hayata geçirildi. Malatya Çevre Yolu 2. Etabının da 24 Ocak'ta, 53,5 kilometre ve 2,5 milyar liralık bedelle, yapımını tamamladık. Elazığ-Harput İl Yolu'nu 13,6 kilometre olarak 1,3 milyar lira bedelle, 25 Ocak'ta kullanıma hazır hale getirdik. Pazarkule-Edirne-Tem Bağlantı Yolu'nun Ocak 2025'in son günü 7,6 kilometre ve 2,2 milyar lira bedelle, açılışını yaptık. Böylelikle ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatandaşlarımızın daha kolay erişimini sağlamak için çalışmalarımıza devam ettik, ulaştırma ağımızı daha da güçlendirdik.

YILIN 4. AYINDA KARA, HAVA VE HABERLEŞME ALANLARINDAKİ PROJELERİN AÇILIŞLARI YAPILDI

Mart ayında kara ve demir yolu alanındaki projelere ağırlık verdiklerini, İlk Milli Banliyo Tren Seti'ni 275,3 milyon lira bedelle hayata geçirdiklerini ve 14 Mart'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim ettiklerini dile getiren Uraloğlu, öte yandan 23 Mart'ta da 9,6 kilometrelik Batman-Hasankeyf Yolu'nu 429,1 milyon lira bedelle tamamlayarak, açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, yılın 4. ayında ise kara, hava ve haberleşme alanlarındaki projelerin açılışlarını yaptıklarına değinerek, "Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal binalarını, 43,8 milyar lira proje bedeliyle 12 Nisan'da ilimize ve ülkemize kazandırdık. 21,2 kilometrelik Siirt-Kurtalan Yolu'nu, 19 Nisan'da 2,4 milyar lira bedelle hayata geçirdik. Haberleşme alanında ülkemizin önemli bir mihenk taşı olan Türksat 6A'yı da 21 Nisan'da 2,04 milyar lira proje bedeliyle ülkemizin ve dünyadaki 5 milyar insanın kullanımına sunduk." ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bolu Göynük Çevre Yolu'nu, 25 Mayıs'ta 1 milyar lira proje bedeliyle ve 6,7 kilometre olarak hizmete aldıklarını aktaran Uraloğlu, ayrıca E5000 Milli Elektrikli Lokomotifi'ni de 1,3 milyar liralık bedelle hayata geçirip 30 Mayıs'ta teslim ettiklerini vurguladı.

Bu yıl sadece projeleri bitirip hizmete almadıklarını, ayrıca yeni projelerinde hayata geçirilmesi için çalıştıklarının altını çizen Uraloğlu, Kırıkkale (Delice)-Çorum Etabı'nın temelini 14 Haziran'da attıklarını, projeyi 120 kilometre olarak ve 85,8 milyar lira proje bedeliyle tamamlayıp, ülkenin ve vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN DE UNUTULMADIĞININ ALTINI ÇİZDİ

Uraloğlu, Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı'nın temelini 7 Temmuz'da attıklarını anımsatarak, 9,7 kilometrelik hattın 10,8 milyar lira proje bedeliyle yapılacağını bildirdi.

Türkiye'nin ulaşım altyapısına yatırım yaparken bunun yanında yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de unutmadıklarını dile getiren Uraloğlu, "Lefkoşa Batı Çevre Yolu ve Girne Köprülü Kavşağı'nı da 20 Temmuz'da 4,5 kilometre olarak açtık. Oradaki vatandaşlarımıza da hizmetlerimizi ulaştırdık." dedi.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini 25 Temmuz'da attıklarını, 122 kilometrelik otoyolun 2,4 milyar avro bedelle inşa edileceğini anlatan Uraloğlu, Antalya'ya kara yolunun yanında, deniz yolunda da yatırımlar yaptıklarını, bu kapsamda Antalya Demre Yat Limanı'nın, 25 Temmuz'da 1,4 milyar lira bedelle açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"ASKERİ TANK TAŞIMA VAGONU'NU, 15 AĞUSTOS'TA 517,6 MİLYON LİRA BEDELLE TESLİMİNİ YAPTIK"

Uraloğlu, 4,4 kilometrelik Bursa Doğancı Tüneli'ni 26 Temmuz'da 10,5 milyar lira bedelle tamamlayıp açılışını gerçekleştirdiklerine değinerek, "Askeri Tank Taşıma Vagonu'nu, 15 Ağustos'ta 517,6 milyon lira bedelle teslimini yaptık. Proje bedeli 139,5 milyar lira olan 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelini, 22 Ağustos'ta attık. Yine ülkemizin sanayi şehirlerinden Kocaeli'de, Körfezray Metro Hattı'nın 6 Eylül'de temelini attık. Bu projemizin bedelini 106,6 milyar lira ve 28,5 kilometre olarak hayata geçirip, il halkının kullanımına sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin doğusu batısı, kuzeyi güneyi demeden yatırımlara devam ettiklerine dikkati çeken Uraloğlu, Elazığ Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın da bu yatırımlardan biri olduğunu, 5,5 kilometrelik 200 milyon lira bedelli projenin açılışını 12 Eylül'de yaptıklarını belirtti.

Pertek-Tunceli, Çemişgezek-Hozat ve Pertek-Hozat Yolu'nun açılışını 13 Eylül'de yaptıklarını bildiren Uraloğlu, projenin 9,2 milyar lira bedelle ve 101,9 kilometre uzunluğunda yapıldığını söyledi. Amasya Aydınca Varyantı ve Şehir Ahmet Özsoy Tüneli'ni de 27 Eylül'de açarak vatandaşların hizmetine sunduklarına değinen Uraloğlu, 4,1 milyar lira bedelli projenin uzunluğunun 3,8 kilometre olduğunu aktardı.

"KIRŞEHİR AHİLİK GELENEĞİNİN DOĞDUĞU, TİCARET AHLAKI VE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN YÜZYILLARDIR YAŞATILDIĞI BİR ŞEHİR"

Uraloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesi şehir geçişinin 4 Ekim'de 230 milyon lira bedelle ve 3,7 kilometre olarak açıldığını vurgulayarak, "Kırşehir ahilik geleneğinin doğduğu, ticaret ahlakı ve toplumsal dayanışmanın yüzyıllardır yaşatıldığı bir şehir. Şehrimizde ayrıca Kaman-Savcılı-Kırşehir İl Yolu'nun, 4 Ekim'de 2,6 milyar lira bedelle ve 70,5 kilometre olarak açılışını yaptık. Aynı tarihte Kaman Çevre Yolu BSK Yapımı ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı'nı da hizmete aldık. Bu projemizi de 870 milyon lira ve 6,6 kilometre olarak hayata geçirdik. Böylelikle bu ilimize, 3 projemizle 3,7 milyar liralık yatırım yapmış olduk." diye konuştu.

PROJELERİN FİNANSAL KAPANIŞLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DA YÜRÜTÜLÜYOR

Bu yıl sadece projeler hayat geçirmediklerini, aynı zamanda projelerin finansal kapanışlarına yönelik çalışmalar da yürüttüklerine işaret eden Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun finansal kapanışı 8 Ekim'de yaptıklarını ve 1,4 milyar avroluk projenin uzunluğunun 120 kilometre olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, Rize Isırlık Yolu'nu, 10 Ekim'de vatandaşların hizmetine sunduklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Projemiz, 2,3 kilometre ve 600 milyon lira bedelle hayata geçirildi. Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nı 12 Ekim'de 40 milyon lira bedelle ve 0,9 kilometre olarak yaptık. Trabzon Beşikdüzü-İskenderli-Tonya İl Yolu'nu aynı tarihte, 2,7 milyar liralık bedelle 25,8 kilometre olarak açtık. Trabzon Üniversite, Yomra ve 100. Yıl Kavşakları'nı da 12 Ekim, 2,3 kilometre uzunluğunda ve 68 milyon lira proje bedeliyle hayata geçirdik. Trabzon Yenicuma-2 Kavşağı ile Boztepe Kavşağı arasındaki projemizi de 12 Ekim'de 4,5 milyar lira bedelle ve 1,7 kilometre bedelle açılışını gerçekleştirerek, hemşerilerimizin kullanımına sunduk.

"DEVAM EDEN PROJELERİMİZİ BİR BİR HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Antalya Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli kavşaklarını da bu yıl 18 Ekim'de hayata geçirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, projeyi 1 milyar liralık bedelle 694 metre olarak yaptıklarını belirtti.

Uraloğlu, Antalya'nın farklı bölgelerine de yatırımlar yaparak ilin ulaşımına katkı vermeyi sürdürdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti: